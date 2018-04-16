Дуров: блокировка Telegram угрожает национальной безопасности России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о негативных для России последствиях блокировки мессенджера.

В частности, по его словам, ухудшится качество жизни 15 миллионов россиян, поскольку Telegram без VPN может быть временами недоступен. Кроме этого, несмотря на блокировку мессенджера, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN.

Дуров также считает, что запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России. Он объясняет это тем, что часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к России площадки (Telegram — прим.) в контролируемые из США WhatsApp или Facebook.

"Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян", — добавил Дуров.

В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к Telegram. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера. Дуров ранее заявлял, что Telegram продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN.