Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных в России сайтов

Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр запрещенных на территории России сайтов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки.

Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение суда, заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN. Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности, добавил Дуров.​