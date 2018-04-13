В Санкт-Петербурге прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Несколько десятков активистов оппозиционного движения "Весна" принесли к офису Роскомнадзора бумажные самолетики (бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram). На месте проведения присутствовали сотрудники полиции. О задержанных не сообщается.

Ранее в пятницу Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных на территории России сайтов. Заблокировать мессенджер постановил суд. Это произошло после того, как руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки.

Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя решение суда, заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и сервисов VPN. Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности, добавил Дуров.​