Администрация США готовит новые санкции против России

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам в понедельник, что аминистрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России после химической атаки в Сирии. Однако, по её словам, решение пока не принято.

«Мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем», – говорится в заявлении, с которым выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее сегодня сообщалось, что ожидается объявление Министерством финансов США новых санкций против России из-за позиции Москвы в сирийском конфликте.