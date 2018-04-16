Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов сервиса Amazon

Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона IP-адресов американской компании Amazon. Это произошло после того, как сервисами Amazon для обхода блокировки стал пользоваться мессенджер Telegram. Об этом сообщил активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

Он отмечает, что формально блокировка IP-адресов Amazon не связана с решением суда о блокировке Telegram. В качестве ведомства, которое приняло решение о запрете ресурсов, указана Генпрокуратура. Ранее Роскомнадзор таким образом вносил в реестр запрещенных сайтов тысячи адресов Amazon, Google и несколько доменов самого Telegram.

В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к Telegram. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.

Американская компания Amazon является крупнейшей в мире по обороту среди сервисов, продающих товары и услуги через Интернет. За пределами США у компании есть филиалы в Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Италии, Испании, Индии и Китае.