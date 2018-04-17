В Томске ОМОН избил иностранцев в центре временного содержания

Сотрудники ОМОН избили 13 человек в томском Центре временного содержания иностранных граждан, один из них был госпитализирован. Об этом сегодня сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии.

По словам члена ОНК Александра Палтусова, инцидент произошел 12 апреля. Пострадавшие сообщили, что при избиении присутствовал начальник Центра. Он отказался комментировать ситуацию. Палтусов сообщил, что выяснить причину вызова ОМОНа пока не удалось. По его сведениям, полицейские сами начали провоцировать пострадавших.

Томский омбудсмен Елена Корташова заявила, что у нескольких пострадавших были обнаружены гематомы, сообщил портал "Тайга.инфо". Она уже обратилась к глава региональных Следственного комитета и управления МВД.

По словам начальника Центра временного содержания иностранных граждан Николая Воробьёва, проводится служебная проверка. Собственную проверку инициировала районная прокуратура.

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