Суд оштрафовал двух участниц акции в защиту Telegram на Лубянке

Суд в Москве назначил штрафы двоим участницам акции в поддержку Telegram, запускавшим бумажные самолетики у здания Федеральной службы безопасности в Москве. Об этом сообщает портал "Медиазона".

Юлию Костенко оштрафовали на 10 тысяч рублей, Алину Музыченко – на 20 тысяч. По словам судьи, правоохранительные органы выявили "группу граждан, в непосредственной близости от ФСБ, которые осуществляли запуск бумажных изделий, засоряя ими место движения пешеходов".

Защита Костенко и Музыченко настаивала, что они не мешали прохожим, а их действия не представляли общественной опасности.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Активисты запустили бумажные самолетики (бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram). 12 протестующих были задержаны, в их числе – участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и так называемый православный активист Дмитрий Энтео.