Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор потребовал удалить заблокированный в России мессенджер Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Российское ведомство продолжает блокировать IP-адреса, связанные с Telegram; согласно данным активистов, которые ведут мониторинг блокировок, число таких адресов во вторник днем превысило два миллиона. Речь, в частности, идет об облачных сервисах Amazon и Google.

В Роскомнадзоре заявляют, что блокировки продолжатся, пока Telegram не передаст ключи шифрования Федеральной службе безопасности России.

В понедельник в России начали блокировать доступ к Telegram в соответствии с решением, которое на прошлой неделе вынес московский суд. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.