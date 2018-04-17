Роскомнадзор требует удалить Telegram из App Store и Google Play

Роскомнадзор потребовал удалить заблокированный в России мессенджер Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Российское ведомство продолжает блокировать IP-адреса, связанные с Telegram; согласно данным активистов, которые ведут мониторинг блокировок, число таких адресов во вторник днем превысило два миллиона. Речь, в частности, идет об облачных сервисах Amazon и Google.
В Роскомнадзоре заявляют, что блокировки продолжатся, пока Telegram не передаст ключи шифрования Федеральной службе безопасности России.
В понедельник в России начали блокировать доступ к Telegram в соответствии с решением, которое на прошлой неделе вынес московский суд. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.