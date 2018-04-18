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Археология

Эмиграция в литературу. Эфир в 21:05

Проект "Полка" как каталог русской классики

В апреле запустился интернет-проект "Полка" о важнейших книгах в истории русской литературы. Как сформировался русский литературный канон? Что из современной русской литературы вошло в "классику"? И жив ли миф о "самой читающей стране в мире"?

Гости программы - журналист Юрий Сапрыкин и литературный критик Лев Оборин. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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