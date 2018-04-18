Эмиграция в литературу. Эфир в 21:05

В апреле запустился интернет-проект "Полка" о важнейших книгах в истории русской литературы. Как сформировался русский литературный канон? Что из современной русской литературы вошло в "классику"? И жив ли миф о "самой читающей стране в мире"?
Гости программы - журналист Юрий Сапрыкин и литературный критик Лев Оборин. Эфир в 21:05.
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