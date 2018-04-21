Христос и дураки. Эфир в 17:05

Почему Иисус запретил называть людей дураками? Кому это выгодно? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: психолог Александра Имашева и священник Роман Зайцев.Эфир в 17:05.
Почему Иисус запретил называть людей дураками? Кому это выгодно? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: психолог Александра Имашева и священник Роман Зайцев.Эфир в 17:05.
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