Магадан: активисты пожаловались в полицию на мэра за цитату Геббельса

Магаданские активисты группы "За возврат выборов мэра" написали на главу города Юрия Гришана заявление в полицию за пост в Твиттере. Об этом сообщает издание "Весьма". По мнению активистов, твит мэра с аккаунта @YuriyGrishan, в котором он цитирует статью Йозефа Геббельса "Дети с отрубленными ручками", содержит признаки "шовинизма" и "реабилитирует нацизм".

В обращении в полицию активисты объясняют, что поступок Гришана "содержит признаки преступления, так как разжигает национальную вражду и унижает национальное достоинство". Во-вторых, по мнению активистов, твит содержит в себе "признаки публичной демонстрации и популяризации статей нацистских идеологов в позитивном толковании". В-третьих, активисты посчитали, что приведенная мэром цитата содержит в себе "признаки реабилитации нацизма".

Кроме того, активисты группы "За возврат выборов мэра" подали заявление в комитет по этике мэрии Магадана.

Сейчас аккаунта Юрия Гришана в Твиттере нет. Удалил ли его мэр сам или он был взломан, пока неизвестно.

В марте полицейские Магадана забрали телефоны у двух жителей города, потому что они состоят в группе "За возврат прямых выборов мэра". Сотрудники полиции сообщили, что они являются свидетелями по уголовному делу об "оскорблении представителя власти".

Магаданцы периодически выходят на митинг и за отставку Юрия Гришана и возврат прямых выборов мэра города, которые отменили в 2013 году, обосновывая это затратностью для городского бюджета. ​