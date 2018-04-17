Оппозиция Армении заявила о "революционной ситуации"

Национальное собрание (парламент) Армении большинством голосов утвердил Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Через несколько часов указом президента Армении Саргсян был назначен главой правительства. Согласно конституционной реформе 2015 года, Саргсян получил всю полноту власти.



На улицах Еревана несколько дней проводятся протесты против пребывания Саргсяна у власти. Армянская служба Радио Свобода показывает репортажи из Еревана.

Лидер оппозиционной партии "Елк" Никол Пашинян утром во вторник призвал своих сторонников заблокировать подходы к зданию парламента и перекрыть центральные улицы города.

Пашинян объявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".

Комментируя результаты голосования, в частности тот факт, что против кандидатуры Сержа Саргсяна проголосовали лишь 17 депутатов, Пашинян ответил, что это уже не имеет значения, так как за эти дни всем стало ясно, что их протестное движение "пользуется повсеместной поддержкой народа", а Серж Саргсян "пользуется повсеместным отвращением народа". Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода (Радио Азатутюн).

На специальном заседании Национального собрания Армении 77 голосами за, 17 против – экс-президент Армении, лидер правящей Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян был избран на пост премьер-министра Армении.

9 апреля завершился второй срок правления Сержа Саргсяна в качестве президента Армении, и на должность президента страны был избран бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. Правительство во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку. Правящая Республиканская партия Армении и ее коалиционный партнер АРФ "Дашнакцутюн" выдвинули на должность премьер-министра кандидатуру Сержа Саргсяна.