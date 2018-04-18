Кузбасс: защитники прав коренных народов вынуждены покинуть Россию

Активисты незарегистрированной организации "Возрождение Казаса и шорского народа" из Кемеровской области Яна и Владислав Таннагашевы вынужденно покинули Россию. Вместе с детьми они обратились за убежищем в представительство одной из европейских стран. Причиной стали преследования со стороны региональных властей, спецслужб и угольных компаний. Об этом Радио Свобода и изданию "Сибирь.Реалии" сообщила представитель Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева.

По информации правозащитников, за семьей Таннагашевых постоянно велась слежка, их телефоны прослушивались. К ним домой неоднократно приходила полиция с рекомендациями не участвовать в правозащитной деятельности, а сотрудники Федеральной службы безопасности передавали угрозы, вызывая на беседы знакомых и родственников активистов. Ранее Яна Таннагашева была уволена с должности школьного учителя, а её дом, находящийся на месте традиционного проживания шорцев, в числе других сожгли неизвестные.

Гражданские активисты на протяжении нескольких лет занимались защитой прав шорцев и других коренных народов региона. Неоднократно Таннагашевы выступали против добычи угля вблизи поселков, где живут люди. По их мнению, работа угольных разрезов наносит огромный ущерб экологии этих районов, а постоянные взрывы уничтожают дома и сакральные для коренных народов места. Активисты неоднократно поднимали эти проблемы на форумах и заседаниях комитетов ОНН, а также Совета Европы.​