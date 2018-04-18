Суд в Орле рассмотрит иск против закона о запрете митингов в городе

Советский районный суд в Орле 19 апреля рассмотрит иск регионального отделения партия "Яблоко" к областному совету. Поводом для обращения стал так называемый "закон Потомского", существенно ограничивающий возможность проведения протестных акций в регионе, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Митинги и пикеты запрещено проводить практически на всей территории Орла. При этом ограничение не распространяется на официальные мероприятия чиновников. В своем иске "Яблоко" просит суд признать незаконным бездействие депутатов в части отказа официально растолковать запретительный закон. В качестве соответчика по иску будет привлечен спикер Облсовета и депутат "Единой России" Леонид Музалевский.

Ранее "Яблоко" несколько раз обращалось в облсовет за разъяснениями по поводу закона, но ответа на вопрос, как проводить акции, не нарушая при этом закон, партия так и не получила.

"Закон Потомского" был принят и подписан незадолго до отставки бывшего губернатора Орловской области Вадима Потомского. Он запрещает проводить публичные мероприятия на территории ближе 50 метров от любой точки периметра здания, где располагаются органы государственной власти и органы местного самоуправления, структуры внутренних дел, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, организации социальной защиты и соцобслуживания, медицинские, образовательные, религиозные организации. Кроме того, нельзя проводить протестную акцию на тротуарах, на территории рынков, вокзалов, автовокзалов, остановках общественного транспорта и торговых объектах, а также ближе чем в 50 метрах от обозначенных объектов.

Исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков заявил, что будет наблюдать за процессом судебной борьбы граждан против депутатов. Отменять закон предшественника он не намерен.