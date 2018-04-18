Следствие: прокуратура не проверяла "Зимнюю вишню" по указу руководства

Кемеровский торговый центр "Зимняя вишня", где при пожаре погибли десятки человек, не был включен прокуратурой в план проверок по указанию высшего руководства. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Следственного комитета России, сотрудники которого допросили прокурора Кемерова и его помощника.

Ведомство также упоминает документы, согласно которым "Зимнюю вишню" исключили из плана проверок, так как здание являлось объектом малого и среднего бизнеса.

На прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что проведению противопожарных проверок в "Зимней вишне" препятствовали высокопоставленные должностные лица. Имен он не назвал.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 марта и унес жизни 64 человек, большая часть из которых были детьми. После этого под арест поместили 8 человек, включая управляющую торговым центром, его собственников, охранника и руководителей компании, которая установила пожарную сигнализацию. Последним суд арестовал по обвинению в халатности командира пожарных, тушивших здание. Сам он вину отрицает.