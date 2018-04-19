В Ереване демонстранты меняют тактику протестов

В Ереване полиция задержала не менее 20 демонстрантов, которые пытались заблокировать входы в здание правительства Армении, где сегодня должно состояться первое заседание кабинета министров под руководством Сержа Саргсяна. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Лидер протестов, глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников сорвать это заседание.Демонстранты попытались устроить сидячую забастовку на площади перед правительственными зданиями. Полицейские выставили кордон и начали задерживать участников протестов.

После этого Пашинян объявил своим сторонникам, что их тактика меняется. Они не будут перекрывать движение, а пойдут вдоль проезжей части улиц, призывая водителей сигналить, если они против Сержа Саргсяна.

В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром бывшего десять лет президентомАрмении Сержа Саргсяна. Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.

Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Накануне Никол Пашинянобъявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".