Евросоюз предоставил убежище в 2017 году полумиллиону беженцев

Европейский союз предоставил убежище более полумиллиону беженцев в 2017 году, сообщило в четверг статистическое бюро Eurostat. При этом более 60 процентов беженцев приняла Германия.

Число беженцев сократилось примерно на четверть по сравнению с 2016 годом и которое последовало за крупным всплеском миграции в 2015 году. Приток беженцев осложнил систему предоставления убежища в ЕС и вызвал политические споры о том, как бороться с этим наплывом. Сирийские граждане составляли примерно треть при получении убежища в 2017 году, сообщает Евростат, а затем идут афганцы и иракцы.

Германия имела самое значительное число случаев предоставления убежища в 2017 году, за ней следуют Австрия и Швеция. Словакия, Чехия и Польша имели наименьшее число успешных дел о предоставлении убежища в 2017 году на душу населения. Сирийцы и эритрейцы, скорее всего, больше всего получат убежище в ЕС в 2017 году. Более 9 из 10 обращений утверждались. В то время как мигранты из Албании и Косово стали получать убежище всё реже.