Роскомнадзор объяснил отсутствие претензий к WhatsApp и Viber

В Роскомнадзоре на фоне запрета мессенджера Telegram объяснили отсутствие претензий к WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Instagram. В ведомстве утверждают, что этих соцсетей нет в реестре организаторов распространения информации, поскольку правоохранительные органы пока не обращались с таким требованием. Об этом сообщает интернет-издание vc.ru.

Именно включение Telegram в реестр организаторов распространения информации стало поводом для дальнейших претензий ФСБ, поскольку попавшие в этот список соцсети, согласно российскому законодательству, обязаны сотрудничать с правоохранительными органами страны. WhatsApp, Viber и многие другие сервисы в этот реестр до сих пор не включены. При этом в законе указано, что организаторами распространения информации являются любые сервисы, которые можно использовать для переписки в интернете.

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram за отказ его разработчиков передать ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей. В борьбе с мессенджером ведомство заблокировало уже более 18 миллионов IP-адресов крупных американских компаний. От этого в России пострадали сотни онлайн-сервисов и сам Роскомнадзор.

Telegram до сих пор работает. Кроме этого, трафик мессенджера только вырос с момента начала блокировки. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал компании Amazon, Google, Microsoft и Apple поддержать Telegram и позволить его разработчикам сменять IP-адреса без ограничений.

На фоне попыток заблокировать Telegram в России началась кампания мессенджера "ТамТам". Он был создан компанией Mail.ru, связанной с близким к Кремлю миллиардером Алишером Усмановым. В четверг генеральный директор холдинга Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что "неверно связывать запуск и продвижение "ТамТам" с блокировкой Telegram".