Роскомнадзор из-за борьбы с Telegram заблокировал собственную систему

Роскомнадзор заблокировал собственную систему "Ревизор", с помощью которой ведомство следит, блокируются ли запрещенные в России сайты. Предположительно, это произошло из-за борьбы с мессенджером Telegram.

О возможной блокировке "Ревизора" стало известно утром 18 апреля. Роскомнадзор попросил интернет-провайдеров перезагрузить систему. Сервис надзорного ведомства мог попасть под ограничение вместе с IP-адресами, которые блокируют в попытке запретить Telegram.

Днем 18 апреля Роскомнадзор заявил, что система "Ревизор" работает в штатном режиме.

Всего Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов американских компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники". При этом сам Telegram продолжает работать.

Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров объявил о начале кампании "Цифровое Сопротивление". Роскомнадзор, в свою очередь, в среду заявил о возможной блокировке России социальной сети Facebook.