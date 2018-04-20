В Челябинске мусор во время субботника собрали в мешки для трупов

В Челябинске мусор на территории городской клинической больницы №1 собрали в черные мешки для трупов. На это обратили внимание местные жители. Фотографии мешков опубликованы в социальных сетях.

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В самой больнице заявили, что во время субботника были использованы старые, списанные патологоанатомические мешки. "Со старшей медсестрой уже проведена беседа. Ничего криминального в этом нет", – добавили в медучреждении.

В мэрии Челябинска завили, что "ни федеральным, ни муниципальным законодательством не регламентируется размер и особенности мешков, которые используются во время субботников".