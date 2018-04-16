Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Грани времени

Зачем вам, россы, Telegram? Эфир в 21:05

Россия.Telegram. Роскомнадзор

Александр Плющев, Иван Засурский, Саркис Дарбинян - о судьбе детища Павла Дурова в России

В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Активисты запустили бумажные самолетики (бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram). Более 10 протестующих были задержаны. В их числе участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и так называемый православный активист Дмитрий Энтео.

В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к Telegram. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.

Кто последует за Telegram? - обсуждают журналист, интернет - обозреватель Алексадр Плющев, правозащитник, президент Ассоциации интернет–издателей Иван Засурский, юрист компании "Центр цифровых прав" Саркис Дарбинян.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG