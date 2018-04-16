Зачем вам, россы, Telegram? Эфир в 21:05

В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Активисты запустили бумажные самолетики (бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram). Более 10 протестующих были задержаны. В их числе участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и так называемый православный активист Дмитрий Энтео.

В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к Telegram. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.

Кто последует за Telegram? - обсуждают журналист, интернет - обозреватель Алексадр Плющев, правозащитник, президент Ассоциации интернет–издателей Иван Засурский, юрист компании "Центр цифровых прав" Саркис Дарбинян.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.