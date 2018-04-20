В Армении оппозиция требует отставки премьер-министра

В Армении лидер оппозиционного движения и партии "Гражданский договор" Никол Пашинян, выступая 20 апреля вечером на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване, ответил на призывы представителей власти к диалогу.

По словам Пашиняна, время для диалога прошло, но оппозиция готова обсудить некоторые вопросы, например, сроки отставки Сержа Саргсяна и условия этой отставки. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

"Мы не хотим мести. Если Серж Саргсян уйдет в отставку как можно скорее, это будет полезно и для него, и для Республики Армения", – заявил Никол Пашинян.

Лидер партии "Гражданский договор" представил программу смены власти в Армении. Она предусматривает уход Сержа Саргсяна в отставку с поста премьер-министра, формирование временного правительства.

Мы не хотим мести​

Пашинян отметил, что в Ереване восьмой день продолжались массовые акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Демонстранты блокируют улицы, мосты, правительственные здания.

Протестующие обвиняют Сержа Саргсяна в том, что он не выполнил своего обещания – не претендовать на пост премьер-министра после окончания своего второго пятилетнего срока на посту президента. Они также считают, что он не выполнил свои предвыборные обещания в течение 10 лет пребывания на высшем посту в иерархии власти.

Накануне президент Армении Армен Саркисян и ряд представителей правящей Республиканской партии Армении призвали протестующих к диалогу.