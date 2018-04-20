"Террористы не сделают и сотой доли вреда, который приносят стране чекисты"

Telegram заблокировали в России, но пользователи почти без проблем продолжают использовать этот мессенджер. Почему так происходит, и что еще хочет заблокировать Роскомнадзор?

Год со дня запрета Свидетелей Иеговы в России. За что арестовывают последователей этого учения, и какая религиозная организация скоро может быть признана в России экстремистской?

Комментируют блогер Дмитрий Чернышев (mi34) и руководитель информационно-аналитического центра СОВА Александр Верховский.