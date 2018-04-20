Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Человек имеет право

"Террористы не сделают и сотой доли вреда, который приносят стране чекисты"

GENERIC – Russia closed lock in the hand. Import and export of goods from the world market of trade is prohibited. Closed borders for tourists and immigrants. Epidemic virus in the country. Top Secret

Блокировка Telegram, аресты запрещенных Свидетелей Иеговы - что еще обсуждали на этой неделе гражданские активисты и правозащитники?

Telegram заблокировали в России, но пользователи почти без проблем продолжают использовать этот мессенджер. Почему так происходит, и что еще хочет заблокировать Роскомнадзор?

Год со дня запрета Свидетелей Иеговы в России. За что арестовывают последователей этого учения, и какая религиозная организация скоро может быть признана в России экстремистской?

Комментируют блогер Дмитрий Чернышев (mi34) и руководитель информационно-аналитического центра СОВА Александр Верховский.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG