"Террористы не сделают и сотой доли вреда, который приносят стране чекисты"

Telegram заблокировали в России, но пользователи почти без проблем продолжают использовать этот мессенджер. Почему так происходит, и что еще хочет заблокировать Роскомнадзор?
Год со дня запрета Свидетелей Иеговы в России. За что арестовывают последователей этого учения, и какая религиозная организация скоро может быть признана в России экстремистской?
Комментируют блогер Дмитрий Чернышев (mi34) и руководитель информационно-аналитического центра СОВА Александр Верховский.
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