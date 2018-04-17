МИД Франции: эксперты ОЗХО до сих пор не допущены в Думу

В МИД Франции считают "весьма вероятным" исчезновение улик о применении химического оружия в Думе еще до прибытия туда экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такой комментарий Министерства иностранных дел Франции появился во вторник, 17 апреля. В Париже заявили, что Думу полностью контролируют вооруженные силы России и Сирии, и эксперты ОЗХО туда до сих пор не допущены. Представители Организации по запрещению химического оружия прибыли в Сирию 14 апреля.

В российском представительстве в ОЗХО заявили, что экспертов допустят в город только в среду – из-за "проблем с безопасностью". Тем временем сирийские государственные СМИ во вторник объявили о том, что эксперты ОЗХО прибыли в Думу, сообщает RFI.

Ранее во вторник министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Сирия, по имеющимся данным, впредь не сможет производить химическое оружие – после ракетных ударов союзников по трем объектам сирийского режима. Министр, однако, предупредил, что если будут новые химические атаки, Франция и ее союзники снова нанесут удары.

Россия не только стала моральным сообщником Асада, но и предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия

​"Мы обеспокоены тем, что они, возможно, пытаются уничтожить свидетельства, чтобы помешать работе миссии ОЗХО по установлению фактов для проведения эффективного расследования", – сказал он. Представитель США в ОЗХО Кеннет Уорд на заседании ОЗХО в Гааге в понедельник заявил: "Насколько мы понимаем, русские, возможно, уже побывали на месте атаки".

"Продолжая покрывать использование Башаром Асадом химических вооружений, Российская Федерация не только стала его моральным сообщником, но и предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия и Резолюцию 2118 Совета Безопасности ООН", – подчеркнул Уорд.