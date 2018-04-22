Порка влюбленных, учитель, не умевший читать, и интернет в древней Индии

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Фото недели — несколько влюбленных студентов и студенток, посмевших проявлять свои чувства на публике, вместе с девушками, обвиняемыми в проституции, были подвергнуты публичной порке в столице индонезийской провинции Ачех, единственной провинции страны, где действуют законы шариата. Толпа зевак, в которой были и туристы, снимала публичную порку влюбленных на смартфоны. "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" - как спрашивал Пастернак.

2. Американец Джон Коркоран успешно окончил школу, поступил в университет, окончил и его, и, получив диплом, 17 лет проработал учителем. Всё это время он не умел читать и писать. Он очень старался научиться, но ничего не получалось. Он мог запомнить, как выглядят буквы, но не мог сложить их в слова. При этом Джон был хорошим, спортивным и, главное, смышленым мальчиком со способностями к математике. Учителя любили его и переводили из класса в класс, надеясь, что он всё-таки научится. Но у Джона ничего не получалось. С четвертого класса у него начались проблемы в школе и он постепенно озлился и стал хулиганом. В конце концов его выгнали из школы. Поступая в другую, он решил, что так дело не пойдёт. Научиться читать так и не получалось, поэтому нужно было задействовать социальные навыки. И Джон стал очаровашкой, одним из самых популярных мальчиков в классе. Особенно он был популярен у девочек, которые охотно давали ему списывать. В результате Коркорану удалось закончить школу так, что никто из учителей и не подозревал, что он не умеет читать — все работы за него писали приятели и подружки, и никто из преподавателей об этом не догадывался. В колледж его взяли без экзаменов, как хорошего спортсмена. Но учиться и сдавать экзамены нужно даже спортсменам — и скрывать это в колледже было гораздо труднее, чем в школе. Коркорану приходилось идти на поразительные ухищрения, но и тут он сумел обмануть систему и получить диплом. Зачем он пошел после колледжа в учителя, он сейчас и сам уже не понимает. "Наверное, — говорит он, — чтобы скрыть свою позорную тайну: никто не станет подозревать учителя в том, что он не умеет читать". Он преподавал много предметов, в том числе и машинопись. "Я мог печатать со скоростью 65 знаков в минуту, но я понятия не имел, что именно я печатаю". Он преподавал и общественные науки — но никогда ничего не писал на доске: в классе он показывал и обсуждал со студентами фильмы. Перед свадьбой он признался жене, что не умеет читать, но та подумала, что он шутит, и поверила, только когда он не смог читать сказки их маленькой дочке. Как ни поразительно, в конце концов Коркоран всё же смог научиться читать — уже после того, как он вышел на пенсию, с помощью специальной программы ликвидации неграмотности среди взрослых. Если вы знаете английский, прочтите его рассказ здесь — вы найдете в нем ещё много поразительных подробностей.

3. Канадская провинция Альберта может наложить санкции на соседнюю канадскую провинцию Британская Колумбия. Альберта, которая является одним из главных поставщиков нефти в мире, угрожает перекрыть соседке поставки бензина, если та не прекратит тормозить строительство новой нитки нефтепровода Trans Mountain Pipeline, которая должна вести из Альберты на западное побережье Канады по территории Британской Колумбии. Власти Альберты заявляют, что попытки сорвать строительство ставят под угрозу перспективы экспорта канадской нефти в Азию и угрожают оставить без работы тысячи рабочих. Власти Британской Колумбии ссылаются на возможную опасность трубопровода для экологии провинции. Особую пикантность ситуации придаёт то, что и в Альберте и в Британской Колумбии у власти находится одна и та же партия — левые "Новые демократы".

4. Премьер-министр индийского штата Трипура от партии БДП (между прочим, крупнейшая партия в мире, находится сейчас у власти не только в этом штате, но и в Индии в целом) заявил, что хотя американцы с европейцами хотят присвоить себе все технологические достижения, в Индии интернет и спутниковая связь существовали ещё в незапамятные времена, описываемые в древнеиндийском эпосе "Махабхарата" (точное время создания неизвестно, но скорее всего около 3000, самое позднее — примерно 1000 лет до нашей эры). Такой вывод индийский политик сделал на основе того, что "Махабхарата" рассказывает, как Санджая, советник царя Дхритараштры, рассказывал царю о ходе битвы, происходящей за сто с лишним километров от дворца, где они с царем находились. Как Санджая мог узнать, что происходит на поле боя, — справедливо рассуждает премьер-министр, — без интернета и спутниковой связи? Считая приоритет индусов в изобретении интернета доказанным, не будем забывать и о том, что рентген изобрели в России — ведь, как всем известно, ещё в 16 веке Иван Грозный говорил боярам "Да я вас всех насквозь вижу!"

5. Дом-музей Анны Франк в Амстердаме запретил своему сотруднику-еврею носить на работе кипу, потому что кипа может "нарушить нейтральность музея" и "помешать бороться с антисемитизмом". Сотрудник, мягко говоря, удивился: "Я работаю в доме Анны Франк, которая была вынуждена прятаться из-за того, что она еврейка, и я тоже должен скрывать, что я еврей?" — и обратился в Фонд Анны Франк, который и управляет домом-музеем. Фонд всё-таки разрешил сотруднику носить ермолку — после более чем полугодового рассмотрения этого вопроса.

6. Сладкоежки не толстеют. Ну ладно, толстеют, но меньше, чем все остальные. Ученые из норвежского Центра изучения базового метаболизма выяснили, что вариация гена FGF21, которая вызывает любовь ко всему сладкому, связана не с повышенным, как можно было бы ожидать, а, наоборот, с пониженным уровнем жировых тканей в теле. Выводам можно доверять — они были сделаны на основе изучения медицинских данных 450 тысяч человек. К сожалению, исследование принесло любителям сладкого не только хорошие новости. Та же вариация гена связана с повышенным артериальным давлением, плюс, жир у её носителей откладывается в основном на животе, а не на бедрах, то есть, хоть они и менее толстые, фигура у них выглядит хуже.

7. Группа подопытных бабуинов удрала из лаборатории в Техасе с помощью большой пластмассовой бочки, которая служила им игрушкой и дозатором корма, выдавая его небольшими порциями, когда её катали по двору. Бабуины подтащили бочку к стене (окружающая лабораторию стена наклонена внутрь – специально, чтобы бабуины не могли на неё залезть), поставили бочку вертикально и, забравшись на неё, перелезли через ограждение. К сожалению, беглецов всё же поймали и вернули в лабораторию. Освободите животных, они это заслужили!

8. Иммигрантка из Алжира в самый последний момент потеряла уже почти что полученное французское гражданство, потому что во время торжественной церемонии его вручения отказалась пожать руки французским чиновникам-мужчинам, которое ей его и вручали — по религиозным, как она объяснила, соображениям. Из-за этого власти отказались давать ей французский паспорт, утверждая, что инцидент является свидетельством того, что она плохо интегрировалась в общество. Иммигрантка подала в суд, но 19 апреля наивысший суд Франции по административным делам окончательно отказал ей в гражданстве.

9. Проблемы с государственными американскими контрактами есть не только у Касперского. Американский ВМФ отказался от контракта на поставку оборудования, когда случайно выяснилось, что одним из субподрядчиков является совместное американско-китайское предприятие с участием Huawei. Компания Huawei была основана выходцами из китайской армии, и американские власти подозревают, что компания поддерживает слишком тесные связи с военным ведомством КНР, сливая ему данные зарубежных пользователей. В 2014-м власти США запретили фирме участвовать в американских государственных тендерах, но правительство подозревает, что Huawei всё равно пытается пробраться в них обходными путями, чтобы заполучить секретную информацию — как в данном случае. Поэтому меры всё время ужесточаются. В прошлый четверг Американская комиссия по связи запретила компаниям, работающим в сфере коммуникации и получающим государственные деньги, закупать оборудование у китайских фирм.

10. Мушки-дрозофилы, лишенные секса, топят своё горе в алкоголе. А те, у кого с интимной жизнью всё хорошо, предпочитают сладкое. Это обнаружили ученые из израильского Университета имени Бар Илана. Кроме того, они обнаружили много других пикантных подробностей из жизни дрозофил — настолько пикантных, что мы не будем их здесь приводить, чтобы нам не пришлось переводить эту статью в категорию "от 18 и старше".