Telegram призвал запускать бумажные самолетики против блокировок

Мессенджер Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. Об этом говорится в сообщении от официального аккаунта мессенджера. Акция начнется сегодня, 22 апреля, в 7 вечера по московскому времени. Она приурочена к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Ранее возле здания ФСБ бумажные самолетеки запускали участница группы Пусси Райот Мария Алехина и активист Дмитрий Энтео. По решению суда они получили по 100 часов обязательных работ. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, поскольку тот отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

Затем в черный список попали и миллионы адресов, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. Сегодня российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google. В Роскомнадзоре заявили, заблокирвали IP-адреса, потому что ими пользовался Телеграм.