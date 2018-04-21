Дмитрий Богатов лишён регистрации "индивидуального предпринимателя"

Математик Дмитрий Богатов получил уведомление о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) признала недействительной его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Фотографию документа он опубликовал в своем телеграм-канале.

Богатова обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за предложения выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь. Текст был размещён неким пользователем под псевдонимом "Айрат Баширов" на форуме SysAdmins.ru. Призывы были отправлены с IP математика, однако Богатов является оператором выходного узла сети Tor – это означает, что с его IP мог писать любой пользователь, отмечается в публикации правозащитного портала ОВД-Инфо.

В уведомлении ФНС говорится, что регистрацию ИП признали недействительной из-за судимости Богатова. Однако суд еще не выносил приговор по его делу, а значит, судимости нет.

В сообщении математик отметил, что ФНС не прислала инструкции о том, как обжаловать решение. Он также добавил, что в настоящий момент находится в поисках работы и ходил на собеседование. Но трудоустраивать Богатова не стали, потому что отдел безопасности отверг его кандидатуру.

В апреле 2017 года Богатову предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). Суд, вопреки требованиям следствия, не стал заключать его под стражу. Тогда к делу добавили часть 2 статьи 205.2 УК (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета) и часть 1 статьи 212 УК с применением части 1 статьи 30 УК (приготовление к организации массовых беспорядков).

После этого Богатова отправили в СИЗО, а в июле 2017 года математика перевели под домашний арест. В январе 2018 года стало известно, что экспертно-криминалистический центр МВД не обнаружил никаких доказательств вины Богатова. После этого его отпустили под подписку о невыезде.