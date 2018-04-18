В Гааге на встрече ОЗХО обсуждается отравление Скрипаля

Государства-участники Организации по запрещению химического оружия проводят встречу в Гааге, чтобы обсудить нападение с использованием химического отравляющего вещества в Великобритании на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери на юге Великобритании. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия собрался в среду по просьбе Британии после доклада инспекторов организации с места отравления.

Британия обвиняет Россию в отравлении Скрипаля, что, по ее оценке, было сделано при воздействии разработанного в СССР нервно-паратического яда, именумемого "Новичок", размазанного на на дверной ручке дома Сергея Скрипаля.

В своём докладе, опубликованном на прошлой неделе, ОЗХО не упомянула "Новичок", но подтвердила "выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности токсичного химиката, который использовался в Солсбери".

Во вторник представители Великобритании сообщили, что яд, примененный против Скрипаля, был доставлен в страну в жидком виде. Во время брифинга для средств массовой информации во вторник представитель Департамента по окружающей среде, продовольствию и сельским вопросам (Defra), занимающегося отравлением в Солсбери, сказал, что очень небольшое количество "Новичка" использовалось вместе с веществом, доставленным в жидкой форме.

Полиция заявила, что яд был нанесен на входную дверь дома Скрипаля, поскольку именно там была обнаружена самая высокая концентрация токсина. После нескольких недель лечения 33-летняя Юлия Скрипаль была выписана из больницы неделю назад. Ее отец остается в больнице, хотя он уже не в критическом состоянии. Оба по-прежнему лечатся от последствий отравления.