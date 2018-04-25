Сыр и мышеловка. Алексей Цветков – об искусстве сделки

Последние недели обернулись для президента США очередным тяжким испытанием. С одной стороны, ФБР произвело внезапный обыск у юриста Майкла Коэна, ведавшего делами Дональда Трампа (и почти исключительно его делами) на протяжении многих лет. В результате изъяты документы, которые теоретически способны пролить свет на финансовые и не только финансовые поступки нынешнего президента, которые он предпочел бы хранить в тайне.

С другой стороны, как если бы этого было мало, вышла в свет и сразу взлетела на первое место в списке бестселлеров книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом более года назад. В ней приведены детали бесед Коми с Трампом, которые могут послужить уликами в случае возбуждения против президента судебного дела о препятствовании правосудию, хотя сам Коми считает, что приведенных им улик недостаточно.

Реакцию Трампа на оба эти события легко было проследить в его традиционных ежеутренних твитах, и как минимум можно утверждать, что настроение ему такие новости испортили. И, однако, в повестке дня на ближайший месяц-полтора проставлено событие, которое может затмить все эти текущие неприятности и обеспечить Дональду Трампу место в истории, которым у него будут основания гордиться. Речь идет о предстоящей встрече американского лидера с северо-корейским диктатором Ким Чен Ыном. Ее точная дата и место пока не назначены, но в уик-энд западной Пасхи Майк Помпео, назначенный Трампом на должность государственного секретаря, но пока не утвержденный в ней Сенатом, встречался с Кимом, и открывающаяся перспектива многим может показаться сенсационной. Со слов президента Южной Кореи Мун Чже Ина, который сам намерен встретиться с Кимом 27 апреля, мы знаем, что КНДР готова к "денуклеаризации" и что, вопреки прошлым прецедентам, не будет требовать в качестве ответной меры вывода американских войск из Южной Кореи. Если это правда, то повод для ликования у Трампа есть: он приписывает заслугу исключительно себе, полагая, что именно его жесткая позиция в обмене репликами с Кимом и введении санкций вынудила того пойти на попятную.

Однако при ближайшем рассмотрении триумф может оказаться не таким уж блистательным. Нынешнего президента США, как известно, утомляют излишние подробности дипломатии и истории, но, как гласит чья-то вошедшая в поговорку крупица мудрости, дьявол кроется в деталях. Начнем хотя бы с того, что саммит, если он действительно состоится, начинается с предварительной уступки со стороны США, которой Северная Корея безуспешно добивалась десятилетиями: личной встречи руководителей обеих стран. Раньше Вашингтон регулярно отвечал отказом на подобные просьбы, поскольку это повышает статус страны-изгоя и исключает из переговоров страны, непосредственно заинтересованные в их исходе: Южную Корею, Японию и Китай. В нынешней ситуации по крайней мере Япония оказалась вне игры, и это явная трещина в союзе Токио и Вашингтона.

Для Кима ядерная гонка вовсе не забава капризного недоросля, а единственная надежная гарантия сохранения династии

Кроме того, у слова "денуклеаризация" есть не меньше двух значений, и если Трамп явно понимает его как результат, то Северная Корея многократно показала, что с точки зрения Пхеньяна это процесс, к которому она уже приступала в прошлом и который пока привел к совершенно противоположным результатам. Ким, в частности, объявил, что намерен закрыть полигон, на котором проходили ядерные испытания, и прекратить разработку и испытания межконтинентальных баллистических ракет. С точки зрения Трампа, это именно тот результат, которого он хотел добиться. На самом деле Ким, конечно же, не собирался развязывать ядерную войну с США, оружие нужно ему исключительно как рычаг на переговорах, точнее, как инструмент шантажа, и теперь этот рычаг у него есть: он прямо заявил, что цель форсированной гонки вооружений достигнута. Тут имеет смысл напомнить, что и США, и Россия давно прекратили ядерные испытания, но ни о какой денуклеаризации здесь говорить не приходится.

В популярных СМИ (а сегодня, что греха таить, и в Овальном кабинете) принято рассматривать Ким Чен Ына как жестокого тирана и карикатурного безумца, но верна, скорее всего, лишь первая из этих характеристик. Мадлен Олбрайт, госсекретарь в администрации Билла Клинтона, встречалась с отцом нынешнего диктатора и отметила его неплохую информированность в сфере текущих событий, и то же самое обнаружил в его сыне Майк Помпео. Для Кима ядерная гонка вовсе не забава капризного недоросля, а единственная надежная гарантия сохранения династии. Именно ядерные ракеты позволяют ему на равных встречаться с президентами сверхдержав, они же служат щитом от внутренних мятежей, укрепляя его авторитет. Чрезмерные уступки с его стороны могут угрожать революцией и свержением режима, и Китай, например, боится такой ситуации еще больше, чем вооруженного до зубов авантюриста под боком, ввиду неизбежного наплыва беженцев и попадания смертоносного оружия в частные руки. Накануне предстоящего саммита Ким предпринял первую со времени вступления в должность зарубежную поездку – в Китай, наверняка не в последнюю очередь для того, чтобы убедить Си Цзиньпиня: он имеет дело с рациональным актором. Именно ввиду этой предполагаемой рациональности легко догадаться, что реальной денуклеаризации вряд ли приходится ожидать.

Дональд Трамп, гордящийся своим "искусством сделки", полагает, что обведет неопытного безумного Кима вокруг пальца. Президент США также пообещал, что если не увидит реальных перспектив договоренности, то попросту покинет переговоры. Но возможен и третий исход: видимость сделки, в результате чего Ким Чен Ын сохранит у себя большую часть козырей. Для того чтобы понять разницу между реальной сделкой и ее видимостью, президенту США нужны компетентные и авторитетные советники. Увы, на эту должность не годятся ни Майк Помпео, чьи знания о Северной Корее и дипломатическая компетентность рудиментарны, ни новый советник по национальной безопасности "суперястреб" Джон Болтон, полагающий бомбардировку выходом из любой конфликтной ситуации.

Алексей Цветков – нью-йоркский публицист и политический комментатор

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