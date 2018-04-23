В Краснодаре прекращено дело об оскорблении чувств атеистов

В Краснодаре прекращено дело в отношении поэта Максима Дроздова. Его обвиняли в оскорблении чувств атеистов за шуточное стихотворение и, в частности, за строчку: "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернём!" Таким образом поэт высмеивал "ситуацию с массовым оскорблением чувств верующих" в России, заявлял адвокат Дроздова.

Дело было возбуждено осенью прошлого года по инициативе Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"). В постановлении о прекращении уголовного преследования указано, что действия Дроздова не были направлены на разжигание ненависти и вражды, "носят ироничный характер" и отсылают читателя "к событиям далекого прошлого". Об этом Радио Свобода сообщили в Международной правозащитной группе "Агора".

В России за последние годы по делам об оскорблении чувств верующих были осуждены сотни человек. Причиной для уголовного преследования в большинстве случаев становятся записи или комментарии в социальных сетях, например, слова "Бога нет".