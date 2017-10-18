В Краснодаре возбуждено дело об оскорблении чувств атеистов

В Краснодаре впервые в истории России завели дело об оскорблении чувств атеистов. В "возбуждении ненависти либо вражды" обвинили поэта Максима Дроздова. Об этом в Фейсбуке сообщил Алексей Аванесян, адвокат поэта.

Причиной возбуждения дела, в частности, стала строчка в стихотворении: "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернём!" Как заявил адвокат Дроздова, поэт таким образом высмеивал "ситуацию с массовым оскорблением чувств верующих".

В России за последние годы по делам об оскорблении чувств верующих были осуждены сотни человек. Причиной для уголовного преследования в большинстве случаев становятся записи или комментарии в социальных сетях, например, слова "Бога нет".