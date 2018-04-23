России не простят ни Крыма, ни Донбасса. Эфир в 19:05

МИД Канады распространил жетское заявление о неприемлемости действий России на территории Украины и о продолжении политики западных санкций. Это заявление - результат договоренностей министров иностранных дел стран G7, собравшихся на встречу в Торонто. Можно ли политику Запада в отношении России по прежнему считать консолидированной при том, что российские медиа уверяют свою аудиторию, что "Запад требует от США ослабления санкций"? Обсуждают аналитик Фонла Карнеги Андрей Колесников, собкор РС в Германии Юрий Векслер и политтехнолог Тарас Березовец (УКраина). Ведущая Елена Рыковцева

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