Заявление президента РСЕ/РС о нападении на журналистов в Армении

Трое журналистов Радио Свободная Европа/Радио Свобода в минувшие выходные дни подверглись нападениям в Армении – при освещении массовых демонстраций против премьер-министра Сержа Саргсяна. Протестные акции завершились в понедельник, 23 апреля, отставкой Саргсяна.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент выступил с заявлением, в котором отмечается:

"Нападения на журналистов, выполняющих свою работу, неприемлемы. Тот факт, что полицейские находились среди нападавших или поощряли нападения, вызывает особую тревогу, и мы требуем скорейшего привлечения виновных к ответственности".

22 апреля полицейский в балаклаве напал на Наиру Булгадарян, репортера Армянской службы РСЕ/РС (Радио Азатутюн), была повреждена камера, с помощью которой велась прямая трансляция с площади Республики в центре Еревана – главного места протестных манифестаций. Трансляция, которую вело Радио Азатутюн, была прервана. Булгадарян немедленно пожаловалась заместителю полицейского управления Еревана, который координировал действия полиции на месте манифестаций. Он попросил репортера указать на нападавшего, "чтобы наказать того".

Днем ранее продюсер Анатолий Егизарян подвергся нападению. Он получил удар в живот, упал на землю, а полицейские продолжали бить его, пока он снимал на свой телефон действия примерно 50 правоохранителей, расчищавших дорогу от стоявших машин. Автомобили были поставлены протестующими горожанами, чтобы заблокировать площадь в южной части Еревана. Егизарян рассказал, что подвергся нападению, несмотря на то что предъявил полицейским свою журналистскую карточку и неоднократно повторил название СМИ, которое он представляет.

В тот же день корреспондент Арус Хакобян был травмирован человеком в штатском. Это произошло, когда репортер транслировал протестные акции на автомагистрали примерно в 30 километрах к югу от Еревана. Инцидент был заснят на видео. Присутствовавшие на месте полицейские ничего не сделали, чтобы помешать нападавшему, несмотря на неоднократные возгласы избиваемого Хакобяна. Офис генерального прокурора Армении заявил, что приказал провести расследование.

Посольство США в Армении выразило озабоченность "в связи с сообщениями о насилии против журналистов и демонстрантов" 22 апреля и призвало привлечь виновных к ответственности.

Прямые трансляции Радио Свободная Европа/Радио Свобода из Армении были показаны изданиями The Washington Post, The New York Times, телеканалом CNN, компаниями BBC, Euronews, Yahoo News и France 24.

Армянская служба РСЕ/РС остается главным поставщиком независимой информации в течение 65 лет. Канал Армянской службы в YouTube является одним из пяти самых популярных каналов в Армении – у него около 130 тысяч подписчиков, а общее число просмотров – около 164 миллионов (согласно данным Socialbakers).

