В Дании завершается суд по делу об убийстве журналитски Ким Валль

В Дании, на суде по делу об убийстве шведской журналистки Ким Валль, прокурор потребовал приговорить изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению. Выненсение приговора ожидается в ближайшие дни. Петер Мадсен обвиняется в жестоком убийстве журналистки на борту своей самодельной подводной лодки.

Прокурор Якоб Бух-Йепсен подчеркнул, что, по его мнению, Мадсен, если окажется на свободе, способен вновь совершить подобное преступление. Сторона обвинения подчеркнула, что Мадсен не страдает умственными расстройствами, но в силу эмоциональных особенностей, не испытывает сочувствия и чувства вины.

Адвокат Мадсена назвала гибель журналистки ужасной, но история преступления, по её словам, основана не на фактах, а на неподтвержденных оценках. По словам адвоката, Мадсен должен быть наказан только за то, что расчленил тело Валль и помещён под стражу на шесть месяцев. Судебное рассмотрение дела началось 8 марта. Ожидается, что суд огласит приговор Мадсену в среду, 25 апреля.