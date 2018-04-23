Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Дании завершается суд по делу об убийстве журналитски Ким Валль

Самодельная подлодка UC3 Nautilus, на борту которой, вероятно, была убита Ким Валль

В Дании, на суде по делу об убийстве шведской журналистки Ким Валль, прокурор потребовал приговорить изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению. Выненсение приговора ожидается в ближайшие дни. Петер Мадсен обвиняется в жестоком убийстве журналистки на борту своей самодельной подводной лодки.

Прокурор Якоб Бух-Йепсен подчеркнул, что, по его мнению, Мадсен, если окажется на свободе, способен вновь совершить подобное преступление. Сторона обвинения подчеркнула, что Мадсен не страдает умственными расстройствами, но в силу эмоциональных особенностей, не испытывает сочувствия и чувства вины.

Адвокат Мадсена назвала гибель журналистки ужасной, но история преступления, по её словам, основана не на фактах, а на неподтвержденных оценках. По словам адвоката, Мадсен должен быть наказан только за то, что расчленил тело Валль и помещён под стражу на шесть месяцев. Судебное рассмотрение дела началось 8 марта. Ожидается, что суд огласит приговор Мадсену в среду, 25 апреля.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG