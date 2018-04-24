“Бархатная революция” в Армении состоялась

Доброе утро!

Массовые протесты в Армении привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. В своем заявлении (полный текст) он признал, что был неправ. Вместе с Саргсяном ушло в отставку правительство Армении.

Лидера протестов Никола Пашиняна и двух других задержанных вместе с ним депутатов от оппозиции освободили из СИЗО, сегодня Пашинян продолжит переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном. Он ожидает, что новый премьер будет выбран в течение недели, после чего будет сформировано временное правительство. Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов.

Фотохронику армянской “бархатной революции” смотрите здесь. Здесь политолог Калядин объясняет неожиданное равнодушие Москвы к происходящему, тут политолог Дубнов реконструирует линию поведения Саргсяна, а тут ликует лидер группы System of a Down Серж Танкян.

Сегодня в Минске Александр Лукашенко выступит с посланием к народу и Национальному собранию. Вряд ли он скажет нечто столь же сенсационное, что вчера Серж Саргсян.

В Брюсселе сегодня состоится конференция по Сирии с участием России. Накануне Ъ сообщил со ссылкой на свои источники, что Россия в ближайшее время начнет поставку зенитных ракетных комплексов С-300 “Фаворит” в Сирию. Безвозмездно, то есть даром.

В Торонто состоялась встреча глав МИД стран “большой семерки”: они не исключили введения новых санкций против России и договорились создать “спецгруппу” для “изучения поведения России”. Главы МИД встречались в центре Торонто – в это время в другой части города фургон въехал в толпу пешеходов. 10 человек погибли, 15 ранены, нападавший (ранее не известный полиции житель Торонто) задержан.

В США задержан местный житель, подозреваемый в убийстве четверых человек в ресторане в штате Теннесси. Что же до санкций в отношении России, то тут Минфин США решил проявить гуманность (то есть пойти навстречу европейским и американским компаниям, пострадавшим от этих санкций) и объявил, что с "Русала" могут снять санкции, если Дерипаска перестанет контролировать компанию. Акции “Русала” тут же выросли на 26%.

Комитет по международным делам Сената США рекомендовал Майка Помпео на должность госсекретаря. Теперь за него должен проголосовать весь Сенат. Президент Трамп принимает президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего с государственным визитом. Сегодня будут официальные переговоры (обсуждать будут, видимо, соглашение с Ираном, из которого Трамп хочет выйти), в среду Макрон выступит в Конгрессе США (на английском языке).

Салах Абдесалам, подозреваемый в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года, осужден в Бельгии на 20 лет за нападение на полицейских. Ожидается, что теперь его будут судить во Франции.

В России “приморские партизаны”, которых судят уже в третий раз, выступили с последним словом. Двое заявили о непричастности к убийствам полициейских, еще один указал на свою незначительную роль в преступлениях, двое других говорить отказались. Приговор им огласят 3 мая, обвинение требует для них от восьми до 25 лет тюрьмы.

Роскомнадзор, по данным Ъ, придумал новый способ юридического обоснования своей блокировки сервисов Google, а Павел Дуров объявил о новой акции с бумажными самолетиками.

У британского принца Уильяма родился третий ребенок, сын, пятый по счету наследник престола.

Ссылки начнем сегодня с социологии:

Бедность и потерянное поколение. Глава из недавно вышедшей на русском книги американского экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта “Общество изобилия” о тех, кто из этого изобилия исключен, или любопытное исследование Михаила Анипкина о россиянах, родившихся в начале 1970-х: выясняется, что они считают себя насильственно исключенным из российской жизни поколением лузеров.

Подборка материалов о морали для программистов. Особенно интересный текст здесь – в нем кратко рассказывается о доводах, которые приводят разные умные люди с PhD, чтобы обосновать необходимость разработки отдельных этических кодексов для айтишников.

Для неайтишников – подборка стихов Дмитрия Кузьмина, которые невозможно читать в России (но вы проверьте – вдруг все-таки можно) или рассказ о новом Музее блокады Ленинграда, который должны начать строить в Петербурге этим летом, об истории этого музея и о музеях этого типа вообще.

Искренне ваши,

Семь-сорок