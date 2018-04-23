Дональд Трамп принял в Белом доме Эммануэля Макрона

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял в Белом доме президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в США с трехдневным официальным визитом.

Вскоре после прибытия президента Франции и его супруги Брижит Макрон в Вашингтон, президент Трамп и первая леди Мелания, вместе с французскими гостями, посадили на южной лужайке Белого дома европейский скальный дуб – подарок четы Макронов. Дерево доставлено из района Франции, где в годы Первой мировой войны погибло более 9 тысяч американских пехотинцев.

Оба президента с супругами совершили вертолётную экскурсию по историческим местам Вашингтона, после чего посетили Маунт- Вернон – имение первого президента США Джорджа Вашингтона – усадьбу 18-го века с видом на Потомак.

Во вторник Трамп и Макрон проведут официальные переговоры. В частности, французский президент попытается убедить своего американского коллегу не выходить из ядерного соглашения с Ираном. Это соглашение было подписано в 2015 году Соединёнными Штатами, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем – с одной стороны и Ираном – с другой. Соглашение предусматривало замораживание иранской програмы ядерных разработок в обмен на отмену международных санкций против Ирана. Трамп неоднократно предупреждал о возможности выхода Вашингтона из этого соглашения, если в него не будет внесены корректировки. Тегеран, однако, заявил, что выход США из многостороннего договора может привести к возобновлению иранской ядерной программы. Одновременно с Францией, о необходимости сохранения соглашения в его нынешнем виде, заявляла и Германия. Это ещё раз подтвердил в понедельник выступивший в Торонто на встрече глав МИД "большой семёрки" министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В среду Эммануэль Макрон выступит в Конгрессе США. Президент Франции обратится к законодателям на английском языке.