Кузбасс: подавший в отставку "ради Тулеева" стал вице-губернатором

Бывший глава парламента Кемеровской области Алексей Синицын, который ранее ушел в отставку для того, чтобы его пост занял Аман Тулеев, назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. При прежнем губернаторе такой должности не было. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

На своей странице в Фейсбуке Синицын заявил, что на новом посту он собирается помочь исполняющему обязанности губернатора области Сергею Цивилеву "вывести экономику Кузбасса на лидирующее положение в восточной части России".

"В качестве и председателя Совета народных депутатов Кемеровской области и секретаря Кемеровского регионального отделения "Единой России" я много и плодотворно работал со всеми органами местного самоуправления Кемеровской области, знаю проблемы и точки роста территорий. Я понимаю, что эти качества востребованы сейчас, в момент формирования новой команды, и готов стать частью этого большого проекта", – написал Синицын.​

Теперь у Цивилева десять заместителей, четыре вакансии остаются свободными.

9 апреля председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку для того, чтобы на эту должность депутаты могли выбрать Амана Тулеева. 10 апреля депутаты тайным голосованием избрали Тулеева 38 голосами из 39.

Сам Тулеев, занимавший до этого пост губернатора, досрочно подал в отставку в связи с пожаром в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Тогда погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Отставки Тулеева требовали жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который приехал в город после трагедии, заявил, что такие вопросы не решаются "под камеры". Тулеев извинился за гибель людей только перед Путиным, а митингующих назвал "бузотёрами". 20 апреля Аман Тулеев заявил, что готовится уйти на покой.