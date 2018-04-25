Никол Пашинян призвал возобновить акции протеста в Армении

Лидер партии "Гражданский договор", возглавивший протестное движение в Армении, Никол Пашинян призвал сторонников продолжить акции гражданского неповиновения, чтобы "завершить мирную бархатную революцию".

В видеообращении, опубликованном в фейсбуке, оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении пытается удержать власть даже после отставки премьер-министра, бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии на должность главы правительства, добавил Пашинян. Он призвал сторонников собраться 25 апреля на площади Республики в Ереване, чтобы определить дальнейшие действия.

Ранее Пашинян заявил, что готов возглавить правительство Армении, если народ "возложит на него ответственность". Лидер оппозиции убежден, что новым премьером-министром должен стать народный кандидат, а временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян не может занять этот пост.

Накануне стало известно, что запланированные на 25 апреля переговоры между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном не состоятся. И.о. премьера утверждает, что встреча отменена, поскольку лидер оппозиции выдвинул новые требования по их формату, повестке и освещению и предложил список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства. В оппозиционном движении, которое возглавляет Пашинян, заявляют, что в ходе встречи может обсуждаться только одна тема – мирная передача власти народу и внеочередные парламентские выборы.

И.о. премьер-министра обратился к президенту Армении с предложением организовать встречу парламентских и внепарламентских политических сил, чтобы обсудить текущую ситуацию и возможные пути решения, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов, сообщает Радио Азатутюн.

В понедельник, 23 апреля, бывший президент страны Серж Саргсян, назначенный неделей ранее премьер-министром, подал в отставку. Таким образом, оказалось выполнено главное требование участников продолжавшихся 11 дней многотысячных акций протеста в Ереване и других армянских городах, добивавшихся ухода Саргсяна от власти.