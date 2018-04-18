Суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову

Басманный суд Москвы до 19 июля продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на культурный проект "Платформа". Как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд продлил меры пресечения и трём другим обвиняемым по этому делу – бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, которого держат в СИЗО, а также директору "Седьмой студии" Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, которые находятся под домашним арестом.

Серебренников на заседании суда вновь заявил о своей невиновности. Он добавил, что не скрывался и не собирается скрываться от следствия. Кроме этого, по словам режиссера, самим следователям очевидно, что проект "Платформа" был успешным, а Министерство культуры России так и не объяснило, какой ущерб ему якобы был нанесен. Серебренников отметил, что он является художественным руководителем и не занимается финансовыми операциями. Режиссер под аплодисменты поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Малобродский, выступая в суде, также заявил о своей невиновности. Кроме этого, он указал на необоснованность своего содержания в СИЗО. Следователи объясняют необходимость этого тем, что у обвиняемого есть израильское гражданство, а также продолжающимся ознакомлением Малобродского с материалами дела. Однако, как заявил сам Алексей Малобродский, он не уехал из России до своего задержания, хотя имел такую возможность. Следователи, по его словам, намерено затягивают ознакомление с материалами дела. Адвокат Малобродского отметила, что незаконность содержания её подзащитного в СИЗО уже признал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поэтому решение Басманного суда повлияет только на сумму компенсации, которую Кремль будет обязан выплатить из налогов российских граждан.

Защита Апфельбаум, в свою очередь, заявила, что проект "Платформа" было бы невозможно сделать успешным, если бы его авторы, как утверждает следствие, украли 130 миллионов рублей из потраченных 214-ти. Подобное заключение о хищениях могли сделать только не связанные с культурной деятельностью люди, однако пострадавшей стороной в деле указано Министерство культуры, которое не может не знать, сколько стоит организация таких проектов, как "Платформа", заявили адвокаты. Апфельбаум просила выпустить её под залог. С требованием освободить своего подзащитного также выступали адвокаты Юрия Итина. Суд отклонил все ходатайства.

Дело о хищении бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа", расследуют с лета 2017 года. Главным свидетелем по делу выступает бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием. Ранее стало известно, что перед началом расследования Масляева, ранее судимая по обвинению в растрате, неожиданно пропала из компании. Вместе с ней исчезли деньги и документы бухгалтерского учета. В понедельник суд продлил домашний арест Масляевой до 23 мая.

Мировые и российские деятели культуры неоднократно просили Кремль освободить обвиняемых по делу "Седьмой студии".