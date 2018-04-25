Афганские талибы объявили о начале весеннего наступления

Афганские талибы объявили о начале ежегодного весеннего наступления. В заявлении, опубликованном в Интернете 25 апреля, группировка объявила, что наступление, получившее название "Аль-Хандак" или "Траншея", будет "в основном сосредоточено на убийстве американских захватчиков". Сторонники американцев - афганское правительство и войска - считаются второстепенными приоритетами.

В заявлении говорится, что наступление было организовано Военной комиссией талибов. Оно названо в честь битвы в Хандаке или "Битвы за траншею", в ходе которой примерно 3000 мусульман вырыли траншеи вокруг Медины в Саудовской Аравии в 627 году и пережили месячную осаду немусульманских арабов и евреев. Объявление талибов сделано на фоне новой волны терактов в Афганистане.

24 апреля в Афганистане были убиты, по меньшей мере, 11 афганских солдат и полицейских в результате отдельных нападений талибов в провинциях Фарах и Газни. 23 апреля при нападениях талибов в западном Афганистане погибли 18 солдат и полицейских.