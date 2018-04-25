Петер Мадсен осужден на пожизненное заключение за убийство журналистки

Суд в Дании приговорил к пожизненному заключению изобретателя Петера Мадсена за убийство журналистки Ким Валль. Об этом сообщает Агентство Франс Пресс.

Следователи считают, что Мадсен заранее спланировал убийство журналистки на борту сконструированной им подлодки "UC3 Nautilus". Сам инженер неоднократно менял свои показания, однако сознался только в расчленении тела Валль. По мнению стороны обвинения, Мадсен способен совершить ещё одно подобное преступление, если вновь окажется на свободе.

Валль собиралась взять у Мадсена интервью на борту его субмарины. Последний раз журналистку видели живой 10 августа, когда она взошла на борт подводной лодки. Мадсен отрицает факт убийства Валль. По его версии, она погибла во время совместного выхода в море от отравления угарным газом внутри подводной лодки в то время как он сам находился на поверхности.