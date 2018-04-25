Росфинмониторинг: в "панамском досье" есть данные о махинациях чиновников

Росфинмониторинг - орган исполнительной власти России, призванный противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем - признал наличие в так называемых "Панамском досье" и "Райском досье" фактов о незаконных финансовых операциях на миллиарды рублей, в которых участвовали тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники.

Об этом заявил в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин - сообщает РБК. По словам Чиханчина, результаты расследования, проведенного ведомством, направлены в правоохранительные органы.

Как сказал директор Росфинмониторинга, анализ "панамского" и "райского" досье - опубликованных журналистами-расследователями документов об офшорных компаниях - показал, что граждане России являются учредителями тысяч офшорных компаний, через которые осуществлялись сомнительные сделки. Установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти" - сказал Чиханчин, однако не назвал конкретных фамилий.

После публикации "панамского досье" особенное внимание привлекла информация об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. В документах упоминяются также имена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и других госслужащих. В "райском досье" речь шла, в частности, об активах жены вице-премьера Игоря Шувалова Ольги, а также бизнесмена Олега Дерипаски.

Генеральная прокуратура провела проверку по факту публикации "панамского досье", однако результаты этой проверки были засекречены.