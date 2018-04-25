Суд в Чечне продлил до июня арест правозащитника Оюба Титиева

Суд в Чечне продлил до 9 июня арест главы местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, задержанного в январе по обвинению в хранении наркотиков.

Представители защиты Титиева сегодня заявили журналистам, что следствие различными способами пытается вывести их из дела и добиться, чтобы обвиняемого защищал адвокат по назначению. В частности, один из следователей утверждал, что на этой неделе никаких слушаний не будет.

На процессе, который все же состоялся в эту среду, присутствовала адвокат Марина Дубровина, которая осталась в Грозном "для подстраховки". Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Защита продолжает настаивать, что дело Титиева сфабриковано, а пакет с наркотиками ему подбросили. Основным доказательством, по словам адвокатов, является тот факт, что принадлежащая правозащитнику машина въезжала во двор Курчалоевского отдела дважды. Один досмотр полицейские провели без понятых, второй – уже с ними, и оба раза они якобы находили запрещенные вещества. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения. Запись адвокатам не предоставили – в полиции заявили, что в день задержания камера не работала.

Полиция также до сих пор не провела следственный эксперимент, который доказал бы, что полицейский никак не мог бы заметить пакет с наркотиками, если бы он на самом деле находился под водительским сиденьем машины Титиева.

Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов подчеркнул на пресс-конференции в среду, что преследование Оюба Титиева напрямую связано с заявлениями руководства Чечни, в которых правозащитников называют "врагами народа", которым нужно "сломать хребет".