Иркутская область: следователи закрыли дело о пытках женщины в полиции

В Иркутской области Следственный комитет прекратил уголовное дело, заведенное на троих полицейских, обвинявшихся в пытках местной жительницы Марины Рузаевой. По её словам, оперативники силой принуждали её к даче ложных показаний. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Расследование в отношении полицейских было прекращено ещё в декабре прошлого года, однако Рузаеву уведомили об этом только сейчас. Правозащитники собираются обжаловать решение Следственного комитета.

В январе 2016 года Рузаева была доставлена в полицию в качестве свидетеля по делу об убийстве в доме, где она проживает. Правоохранители отпустили её только через шесть часов. На теле Рузаевой были обнаружены синяки и следы от ударов электрошокером. Несмотря на свидетельства медэкспертов, добиться возбуждения уголовного дела правозащитникам удалось только через год.