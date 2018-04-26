Планета без обезьян. В Африке нашлись новые гориллы. Они вымирают

Американские ученые установили, что численность популяции западных равнинных горилл, одного из самых многочисленных подвидов этого человекообразного примата, оказалась намного больше, чем считалось ранее. Однако из-за вырубки лесов, браконьерства и вирусов к концу нашего века почти все они могут наверняка вымереть.

Научный журнал Science Advances, выпускаемый Американской ассоциацией содействия развитию науки, сообщил, что на западе Центральной Африки значительно выросла численность равнинных горилл и шимпанзе. По данным исследователей, два года занимавшихся изучением крупных приматов в Камеруне, Республике Конго (Браззавиль), Экваториальной Гвинее, ЦАР и Габоне, местная популяция горилл, и так считающаяся самой устойчивой и большой на континенте, составила в 2013 году 362 тысячи особей. Это почти 99 процентов всех горилл, живущих в Африке. Это и радостные, и одновременно грустные цифры. Международный союз охраны природы (IUCN) ранее полагал, что западных равнинных горилл насчитывается не более 150-200 тысяч. Однако восемь лет назад, в 2010 году, в этих странах ученые насчитали почти 450 тысяч этих приматов – то есть за это время почти 20 процентов горилл были убиты или умерли от причин, так или иначе, почти всегда связанных с деятельностью человека.

Гориллы, живущие только в джунглях Африки, делятся на четыре подвида – два из них, в том числе западные равнинные, обитают на западе экваториального пояса континента, и два на его востоке, в Демократической республике Конго (Киншаса), Уганде и Руанде. Последние, горные и восточные равнинные гориллы, уже давно находятся в смертельной опасности – их осталось менее 1000 особей, возможно, и еще меньше. Когда-то они населяли все африканские экваториальные леса. Но бесконечные гражданские, межэтнические и религиозные войны, перемещение масс беженцев, голод населения, отсутствие стабильной государственной власти и коррупция, браконьерство и хищническая вырубка лесов и уничтожение природы, как местными жителями, так и действующими в Африке крупными интернациональными западными корпорациями, не оставили никаких шансов выжить этим большим обезьянам, с которыми человек делит 99 процентов ДНК.

Один из последних ударов по гориллам нанесла технологическая революция XXI века, а именно появление смартфонов, ноутбуков и интерактивных консолей для игровых приставок, производство которых невозможно без ценного материала колтана, или колумбита-танталита, того самого, из которого якобы были изготовлены скелеты киборгов-убийц из художественных фильмов про "Терминатора". 80 процентов разведанных месторождений колтана находится в Центральной Африке, в Демократической республике Конго, Руанде и Уганде, причем именно на территории национальных парков и заповедников, где живут горные и восточные равнинные гориллы. Эти места до сих пор контролируют местные банды, меньше всего на свете озабоченные сохранением горилл – на которых они охотятся для развлечения и для употребления в пищу.

Именно стремление многих африканских стран и разных повстанческих группировок овладеть залежами колтана стало одной из главных причин кровопролитной Второй Конголезской войны – унесшей жизни сотен тысяч человек. И почти всех остававшихся в живых горилл. В Демократической республике Конго местные жители добывают колтан, как золото в 19-м веке – в реках, методом просеивания. Часто они даже не продают полученные запасы, а обменивают на товары, еду, а также оружие и патроны, чтобы охотиться – в том числе и на горилл.

Западным равнинным гориллам повезло чуть больше – за исключением ЦАР, в других государствах, где они обитают, в Габоне, Республике Конго, Экваториальной Гвинее и Камеруне в последние десятилетия не было хотя бы войн. Однако и здесь люди охотятся на них, причем легально, ради мяса, и хищнически и стремительно уничтожают последние влажные экваториальные леса, их естественную и единственную среду обитания. Согласно печальным прогнозам американских ученых, к концу 21-го века, если ситуация не изменится, в Западной и Центральной Африке вымрет более 80 процентов вообще всех местных обезьян.

Помимо этого, Центральная и Западная Африка – природный очаг геморрагической лихорадки Эбола, опасной как для людей, так и для приматов. В 2015 году британская газета Daily Mirror опубликовала еще одно исследование об африканских обезьянах, в котором говорилось, что смертность горилл от вируса Эболы достигает 95 процентов, а шимпанзе – 77 процентов – при том, что среди людей этот показатель не превышает 50 процентов. С 1990 года Эбола стала причиной гибели трети всех местных горилл и шимпанзе.

Свежие данные ученых, опубликованные в журнале Science Advances, и перспективы выживания африканских горилл в интервью для Радио Свобода комментирует директор Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь Честин, лично изучавший крупных приматов в Центральной и Западной Африке:

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​– Вы согласны с оценкой ученых, во-первых, что западных равнинных горилл оказалось гораздо больше, чем считалось ранее, а во-вторых, что все равно их популяция сокращается очень быстрыми темпами?

– Да, безусловно, но анализируя эту новость, я все равно в первую очередь обратил внимание на первый, радостный пункт, что все-таки их оказалось существенно больше – более 360 тысяч. Всегда, когда речь идет о тропических и экваториальных странах, очень сложно говорить об верных оценках численности, потому что снег там не выпадает, и по следам животных не посчитаешь, джунгли – лес, понятно, непроходимый и густой. Гораздо точнее, наверное, можно оценивать, сокращается ли ареал распространения того или иного вида и подвида. Потому что определить, есть вообще в этом месте гориллы, или нет, гораздо проще – они все-таки оставляют после себя совершенно очевидные следы жизнедеятельности. То, что их ареал сокращается, говорит, что ситуация не благополучная, сколько бы их там ни оставалось. Я сам их там наблюдал, западные равнинные гориллы в некоторых национальных парках – достаточно обычные животные. Но вне особо охраняемых природных территорий, разумеется, ситуацию отслеживать гораздо сложнее, и угроз там тоже, естественно, больше.

– Вы сами бывали в тех краях, где живут гориллы. И как места их обитания выглядят с точки зрения профессионала, который занимается защитой дикой природы? И в ЦАР, и в Республике Конго, и в Габоне?

– В Габоне создана очень неплохая система национальных парков, возглавляет ее легендарный руководитель Ли Уайт. Конечно, они пытаются сохранить то, что там осталось. При этом вся система габонских национальных парков появилась на свет всего-навсего 16 лет назад, в начале 2000-х годов. В Республике Конго есть парк "Нуабале-Ндоки", где живет несколько групп горилл, не очень боящихся людей, и, соответственно, туда можно прийти на них посмотреть. Нам повезло, мы сидели на вышке на bae (так там называется открытая поляна среди джунглей). Ведь в самом лесу увидеть кого-то очень сложно! А там было очень хорошо, потому что можно было их сверху наблюдать, большую группу, наверное, около сотни голов, и как между ними проходили все их взаимодействия. Следить за их поведением. Они очень неспешно, с остановками, прошли мимо нас по этой поляне. Наверное, это продолжалось где-то минут 40. Это был очень хороший опыт – если говорить именно о западных равнинных гориллах.

​– Какая из угроз гориллам и другим редким животным в Африке сейчас самая большая, самая страшная – вирусы, уничтожение лесов, естественной среды обитания, браконьерство, или непрерывные военные конфликты, во время которых речи о сохранении жизни животных даже не идет?

– Три главных причины, по которым сокращается численность горилл, это вырубка лесов, добыча полезных ископаемых, которая тоже приводит к уничтожению мест обитания, и браконьерство. Причем, если в случае со слонами или носорогами, например, мы говорим о коммерческом браконьерстве, то есть когда на месте действует организованная преступность, когда точки поставок, снабжение оружием и все прочее налажено как огромный подпольный бизнес, когда слонов убивают ради их ценных бивней, то в случае горилл мы имеем дело, в первую очередь, просто с торговлей их мясом. Это так называемый bushmeat, то есть охотничьи трофеи, которые местные жители добываю для своих нужд.

Три главных причины, по которым сокращается численность горилл, это вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и браконьерство

На западе Центральной Африки самая главная проблема, которую сейчас все видят, это убийство лесных слонов, особого подвида, в таких странах, как Габон и Камерун в первую очередь, причем из Камеруна массово заходят браконьеры в Габон. На горилл так сильно там не охотятся. Если же мы посмотрим на восточный ареал расселения горилл, то есть на жизнь горных горилл, которые живут в Уганде, Руанде, Демократической республике Конго, то да, их осталось вообще около тысячи, даже меньше, скорее всего, там действительно ситуация катастрофическая. Именно там идут, к сожалению, основные военные конфликты. В этом году уже, месяц примерно назад, погибли шесть рейнджеров в знаменитом парке Вирунга в Демократической республике Конго, они были убиты браконьерами из засады. Конечно, там эти люди убивают горилл, когда просто их видят. Восточных равнинных горилл чуть побольше, они живут в Демократической республике Конго и еще в Бурунди. Там, говорят местные, было раньше около 15-16 тысяч животных. Но, опять же, численность их никто не считает, и она сокращается, совершенно очевидно. И, разумеется, это несравнимо с 362 тысячами, о которых сейчас написали, на западе Центральной Африки.

​– Авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances, призывают мировое сообщество немедленно вмешаться. Но разве хоть что-то могут сделать ведущие державы мира, международные организации, чтобы спасти вообще любых животных в Африке от браконьерства, от войн, эпидемий, вырубки лесов? Вообще, попросту говоря, в целом всю Африку-то спасти от всего этого не могут!

– Может быть и наоборот. Если мы посмотрим на такую африканскую страну, как Ботсвана, то там в начале прошлого, 20-го, века оставалось около тысячи слонов. Сейчас их там 150 тысяч! Да, можно помочь, все можно сделать! Здесь нужна, конечно, воля, нужны ресурсы, и нужно просто расширять сеть особо охраняемых природных территорий. Потому что именно они позволяют контролировать браконьерство, а самое главное, предотвращают возможность появления там различного рода иностранных концернов и концессий, уничтожающих просто саму основу существования диких животных, в первую очередь леса. Ежегодно тратятся большие деньги, десятки, а наверное, и сотни миллионов долларов, на помощь этим странам в сохранении их природы. Но, конечно, никакая подобного рода помощь не может конкурировать с десятками миллиардов долларов, которые направляются с того же Запада на то, чтобы эту природу уничтожать. Вот такая получается картина – и она касается далеко не только Африки, и далеко не только животных, – подчеркивает Игорь Честин.