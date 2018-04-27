И.о. премьера Армении отказался от переговоров с Пашиняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян отклонил очередное предложение лидера протестов, оппозиционного депутата Никола Пашиняна о переговорах. Об этом сообщил пресс-секретарь чиновника Арам Араратян.

Предложение Пашиняна практически не отличается от предыдущих, написал Араратян в фейсбуке. "Переговоры, где одна сторона исключительно диктует повестку дня, а другая не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами". Кроме того, Карен Карапетян по-прежнему считает, что проведение переговоров перед СМИ уже предполагает, что их целью не является достижение каких-либо результатов. Именно поэтому участие в таких "переговорах", и.о. премьер-министра считает бесперспективным, заявил его пресс-секретарь. По мнению Карена Карапетяна, Пашиняну следует принять предложение президента республики, направленное всем парламентским и внепарламентским силам, для совместного обсуждения сложившейся в стране ситуации и путей выхода из нее.

Накануне на митинге в Ереване Пашинян заявил о готовности продолжить переговоры с Карапетяном в присутствии журналистов. Первая встреча, запланированная на 25 апреля, провалилась, после чего лидер оппозиции объявил о возобновлении акций протеста.

С 13 апреля в Ереване и других городах Армении проходят акции протеста, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна, который ранее занимал пост президента страны. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей партии Карен Карапетян. Пашинян и его сторонники намерены протестовать до тех пор, пока на пост главы правительства не назначат "кандидата от народа".

Парламент Армении обсудит выборы премьер-министра 1 мая. Пока на этот пост претендует только Никол Пашинян. Других кандидатур официально не выдвигалось.