Армения: выборы нового премьер-министра пройдут 1 мая

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян в четверг проинформировал, что парламент соберется для выборов нового премьера 1 мая. Об этом сообщается на сайте парламента.

На место премьера, ставшее вакантным после отставки Сержа Саргсяна, претендует лидер массовых акций протеста - оппозиционер Никол Пашинян. Других кандидатур пока официально не выдвигалось.

В Москву на переговоры прибыл министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Он находится в России с вечера 25 апреля, рассказал "Интерфаксу" неназванный источник в дипломатических кругах. С кем именно проводит встречи Налбандян, не уточняется, но источник заявил, что переговоры посвящены политическому кризису в Армении и отношениям с Россией.

26 апреля в Москву также прибыл исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян, рассказали в его пресс-службе. Он также намерен участвовать в переговорах. Идет ли речь о тех же встречах, что у Налбандяна, не уточняется.

Лидер протестного движения Никол Пашинян в четверг призвал своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. Он заявил, что необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Пашинян призвал положить конец случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без госномеров. "Порядок важнее всего", - сказал Пашинян своим сторонникам, перекрывшим один из проспектов в Ереване. Массовые уличные акции в Армении за смену власти проходят уже две недели.