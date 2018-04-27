В "Яндексе" назвали блокировку Telegram ударом по всему рунету

В компании "Яндекс" назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram "ударом по всему рунету" и потребовали от ведомства разъяснений из-за внесения своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В "Яндексе" подчеркнули, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, и что из-за блокировок пострадали многие ресурсы и их пользователи.

В ночь на пятницу Роскомнадзор добавил IP-адреса "Яндекса", а также "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, LiveInternet и Yahoo в реестр запрещенных сайтов. Ресурсы оказались заблокированы на несколько часов. В надзорном органе это назвали случайностью, связанной с "технологическими особенностями работы системы".

С 16 апреля власти России по решению суда пытаются заблокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ и к ним. Были заблокированы почти 20 миллионов адресов, из-за чего пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.