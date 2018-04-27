В Китае жертвами стрельбы стали школьники

В Китае семь школьников стали жертвами стрельбы и двенадцать ранены в центральной провинции Шэньси, объявили местные власти. Среди убитых пять девочек и два мальчика, среди раненых - девять девочек и три мальчика. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывается срочная помощь.

Подозреваемый в стрельбе арестован. Ему 18 лет, он местный житель. Он заявил полицейским, что однокласники издевались над ним, когда он был учащимся школы, и теперь он решил отомстить за прежние обиды. Об этом написало китайское издание China Daily со ссылкой на местные правоохранительные органы провинции Шэньси.