Человек имеет право - неделя

Чем лечиться? В нескольких регионах России из аптек пропали льготные лекарства, а депутаты тем временем предлагают запретить поставки в страну импортных препаратов.

Страсбург больше не указ?! Несмотря на решение Европейского суда по правам человека, Верховный суд России не нашел оснований для пересмотра дела братьев Алексея и Олегу Навальных .

Ни шагу из дому и никакого интернета! С 28 апреля в России начинает действовать закон, по которому российские суды могут помимо арестов или подписки о невыезде запрещать подследственнымопределенные действия.